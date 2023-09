Inzaghi | «Partiti con determinazione Fiorentina ottima squadra»

(Di sabato 2 settembre 2023) Siamo alla vigilia della terza giornata di campionato. L’Inter tornerà a San Siro per sfidare la, Simoneha rilasciato le sue parole sul sito ufficiale del club nerazzurro. VIGILIA – Simoneparla così alla vigilia di Inter-: «Siamocon grande, i ragazzi sono stati molto bravi e sono passate due partite. Domani ne affrontiamo un’altra importante, lacon cui affronteremo l’avversario sarà decisiva. Senz’altro sappiamo di affrontare un’allenata molto bene composta di ottimi giocatori, sappiamo che in tutti questi anni abbiamo fatto tante partite con loro e sono sempre state difficili. Dovremmo essere bravi ad approcciare la partita in maniera ...

...a 4,50, gli azzurri sono ora a 3,35, subito dietro i nerazzurri (da 2,50 a 3,10). Sara proprio la squadra diad aprire la giornata di domenica nell'anticipo contro la Fiorentina, a ......farlo servirà la miglior versione possibile della squadra di, perché è chiaro che il Cagliari dell'ex Ranieri non fa e non può fare sconti. Servono punti salvezza ai rossoblù che sono...Marko Arnautovic scalpita per un posto da titolare nell'attacco dell'Inter. Per tutta l'estate Simoneha provato Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez.dal 1' contro il Monza, nella ripresa il tecnico nerazzurro ha lanciato l'ex Bologna. Arnautovic ha avuto un grande impatto ...

Inzaghi: "Servirà sempre la stessa determinazione" Inter - News Ufficiali

Le curiosità, la carriera e gli aneddoti su Davy Klaassen, il nuovo centrocampista olandese ex Ajax dell'Inter, colpo last minute a parametro zero ...L'urna di Montecarlo è stata abbastanza benevola con i nerazzurri: inserita in seconda fascia, l'Inter è stata inserita nel girone D e ha evitato tutte le principali big. Esordio sul campo della Real ...