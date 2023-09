Inzaghi | 'Inter | via uomini chiave per un grande cambiamento Su Fiorentina e Champions'

... quello offensivo è il reparto in cui l', alla fine di questa sessione estiva di mercato, risulta sensibilmente indebolita. La speranza, viva, è che il calcio diriesca a portare tanti ...Punta a rimanere a punteggio pieno l'alla terza di campionato. Domani alle 18.30 a San Siro c'è- Fiorentina, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn .non ha dubbi e schiera il classico 3 - 5 - 2 con Sommer in porta, difesa a tre composta da Darmian, De Vrji e Bastoni .Ma Simoneè un potenziatore, e con Thuram, Frattesi e Carlos Augusto si costruisce il ... Alla fine l'unico vero obiettivo raggiunto dal mercato è stato fare perdere Lukaku all', anche se ...

Inter-Fiorentina sta facendo ragionare Simone Inzaghi sulla probabile formazione da schierare in campo: c’è un dubbio di non poco conto. DUBBIO - Simone Inzaghi sta lavorando per schierare la migliore ...Inter, svelato il numero di maglia di Pavard ... ha trovato nel proprio giorno di nascita il numero giusto per scendere in campo agli ordini di Simone Inzaghi (TUTTO mercato WEB) ...