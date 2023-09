Invitami a Ravenna | facciamo un dibattito | Renzi sfida Schlein

(Di sabato 2 settembre 2023) "Vorrei chiedere a Ellyse mi invita alla festa dell'Unità di. Hanno invitato tutti tranne me": Matteolo ha detto alla festa del suo partito, Italia viva, a Firenze. "A me va bene però siccome stanno discutendo del jobs act dico a Elly:unio e te sul jobs act. Se non vuoi che io venga a, vieni tu a Santa Severa alla Festa di Italia Viva la settimana dopo e si fa il", ha aggiunto l'ex premier. Che poi ha continuato are la segretaria del Pd: "Se Ellynon se la sente io sono disponibile a fare uno a Santa Severa con altri dirigenti del Pd".

A me va bene però siccome stanno discutendo del jobs act dico a Elly:e facciamo un dibattito io e te sul jobs act.' 'Se non vuoi che io venga a, vieni tu a Santa Severa alla Festa ...'Faccio una proposta, voglio chiedere alla Schlein se mi invita alla festa dell'Unità di. Hanno invitato tutti tranne me, mi va bene. Ma stanno discutendo di Jobs Act, dico a Elly, facciamo un dibattito io e te'. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv di Firenze.A me va bene però siccome stanno discutendo del jobs act dico a Elly:e facciamo un dibattito io e te sul jobs act.' 'Se non vuoi che io venga a, vieni tu a Santa Severa alla Festa ...

Renzi sfida Schlein: "Invitami a Ravenna, facciamo un dibattito" Liberoquotidiano.it

Hanno invitato tutti tranne me. A me va bene però siccome stanno discutendo del jobs act dico a Elly: invitami e facciamo un dibattito io e te sul jobs act.” “Se non vuoi che io venga a Ravenna, vieni ...