(Di sabato 2 settembre 2023) Nel lungo percorso dell'affezione nei confronti di un artista, il sogno del fan è quello di entrare quanto più possibile in intimità con l'oggetto della propria ammirazione, afferrarne il vissuto r...

Interviste, monologhi, canzoni con molti inediti. Rivivere Gaber in un podcast di 19 ore Il Foglio

Vent'anni dopo la sua morte è ora in circolazione un prodotto che permette di esplorare a lungo l'inaspettata visione del mondo del Signor G.Quando durante un incontro poco organizzato da Livia Turco e dalla Fondazione Nilde Iotti di cui lei è presidente e mi invitarono a moderare l'incontro su Nilde Iotti quindi da lì è cominciato tutto ...