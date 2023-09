Inter | la leadership di Lautaro Martinez! Un alleato e due da guidare

(Di sabato 2 settembre 2023) L’domani affronta la Fiorentina di Italiano nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. L’ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate è stata la finale di Coppa Italia, portata a casa dai nerazzurri di Inzaghi grazie alla doppietta diMartinez. L’argentino nelle prime due partite di campionato ha messo a segno tre gol e non intende fermarsi SPRINT ARGENTINO – L’di Simone Inzaghi, che ha parlato alla vigilia di-Fiorentina, è partita benissimo in campionato con due vittorie e zero gol subiti. Domani a San Siro arriva la squadra di Vincenzo Italiano, affrontata lo scorso maggio nella finalissima di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri grazie alla doppietta diMartinez. Proprio il numero 10 argentino e capitanoista è ...

Due vittorie su due da parte dell’Inter, prima contro il Monza, dopo contro il Cagliari. E in entrambi i casi non poteva mancare il segno di Lautaro.Di certo, il tecnico piacentino non si può aspettare da lui una valanga di gol, ma un aiuto sotto il profilo tattico e della leadership sicuramente. LEGGI ANCHE Correa al Marsiglia e l’Inter esulta: ...