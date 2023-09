Inter | Klaassen | «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura»

(Di sabato 2 settembre 2023) Davy, nuovo centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club del suo trasferimento in nerazzurro Davy, nuovo centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club del suo trasferimento in nerazzurro. CAMPIONATO ITALIANO – «Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile e ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Nondia giocare».– «A volte bisogna cambiare ambiente. Nondie di centrare nuovi successi con l’». DUMFRIES E DE VRIJ ...

UFFICIALE:E' UN NUOVO GIOCATORE DELL': IL COMUNICATO Di seguito il comunicato dell': ' Davyè un nuovo calciatore dell'. Il centrocampista olandese classe 1993 ...Otto anche per l', a cui la Gazzetta attribuisce un compito ben preciso, quest'anno: 'vincere ... Skriniar e Brozovic ma si è mossa bene sul mercato, come dimostra l'acquisto dinell'...22:20, parla: "Voglio vincere tanti trofei" Il nuovo acquisto dell'si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile e ho ...

La sessione di calciomercato appena conclusasi ha regalato all’Inter il colpo Klaassen, che si è così ulteriormente rinforzata. I nerazzurri arrivano a questo terzo appuntamento stagionale consapevoli ...Il difensore francese assaggerà per la prima volta da nerazzurro San Siro, così come l'olandese. Sensi out per affaticamento ...