Inter | Inzaghi | «Abbiamo cambiato tanto | sono soddisfatto»

(Di sabato 2 settembre 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A contro la Fiorentina. I dettagli Il tecnico dell’Simoneha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della Fiorentina. LE PAROLE – «Mercato? Sì, hanno lavorato molto bene. Sappiamo che è stato fatto un cambiamento importante quest’anno:perso giocatori molto importanti e nearrivati altretimportanti, qualcuno più esperto che valuterà i giovani a inserirsi nel minor tempo possibile. Fiorentina? Sappiamo che affrontiamo un’ottima squadra, allenata molto bene, con ottimi giocatori. Sappiamo che in tutti questi annifatto tante partite contro di loro esempre state difficili: dovremo essere molto ...

L’Inter ieri a sorpresa ha chiuso il mercato acquistando a parametro zero l’ex Ajax Davy Klassen; l’arrivo del 30enne olandese apre tutta una serie di discussioni sul reparto di centrocampo. Sono 7 ...Come arriva l'Inter Simone Inzaghi per la partita contro i viola dovrebbe schierare il suo miglior undici. Tra i pali ci sarà Sommer, mentre la difesa sarà composta da Darmian, de Vrij e Bastoni. A ...