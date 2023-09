Inter | gli incastri di Champions League | quattro scontri diretti di fila

(Di sabato 2 settembre 2023) È uscito in mattinata il calendario della prossima, tra cui anche quello del Gruppo D con l’. Tra fine ottobre e inizio novembre sarà un periodo tosto per i nerazzurri, con bendiconsiderando anche il campionato di Serie A. QUARTETTO IMPEGNATIVO – Dal 24 ottobre a mercoledì 8 novembre, per l’sarà un periodo parecchio tosto. Trae Serie A, i nerazzurri saranno infatti impegnati inpartite consecutive di grandissima importanza. A partire proprio dal 24 ottobre, con la gara di San Siro contro il Salisburgo, valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione europea. A seguire, sempre a San Siro, nel ...

Davanti invece probabilmente l'rischia di avere meno goal rispetto a quelli che potevano garantireattaccanti della passata stagione. Nel complesso lo ritengo un mercato positivo e l'...... Brozovic e Tonali hanno riempito le casse e dato linfa al mercato di Napoli, Lazio,e Milan ,...chi spera di rientrare nel giro che conta come la Roma (con la mossa Lukaku che può cambiare...L'experaltro decise la sfida della scorsa stagione al 'Maradona' e ora sogna un altro ... Come lo è anche l'ex Hysaj su Lazzari, mentre Romagnoli e Marusic sonounici difensori sicuri del ...

Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter Inter - News Ufficiali

L'urna di Montecarlo è stata abbastanza benevola con i nerazzurri: inserita in seconda fascia, l'Inter è stata inserita nel girone D ... Infine la trasferta in Portogallo e la chiusura in casa con gli ...I nerazzurri avranno infatti in ordine: Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, e di nuovo gli austriaci in trasferta. Una fine di ottobre sicuramente allenante, come lo è per novembre. L’Inter affronterà ...