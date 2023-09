Inter-Fiorentina | probabile formazione | un dubbio per Inzaghi ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023)sta facendo ragionare Simonesullada schierare in campo: c’è undi non poco conto.? Simonesta lavorando per schierare la miglioredell’contro la. Secondo le ultime di Sky Sport, oltre ai sicuri assenti che saranno Francesco Acerbi e Stefano Sensi, c’è un giocatore ancora in. Non è infatti certo che Alexis Sanchez verrà convocato perché, per stare dietro a diverse pratiche burocratiche, non si è allenato sempre in settimana. C’è invece Benjamin Pavard che va tra i disponibili insieme ad Audero, Carlos Augusto, Bissek, Cuadrado, Frattesi, Arnautovic e ...