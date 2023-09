Inter-Fiorentina | Inzaghi va sul sicuro | la probabile formazione – Sky

(Di sabato 2 settembre 2023) Domani tornerà in campo l’per una nuova sfida, la terza di campionato, contro la. Ecco quali saranno le probabili scelte diper il match delle ore 18:30.– Squadra che vince non si cambia. Simonesembra proprio seguire alla lettera il proverbio. Pergli undici nerazzurri che scenderanno in campo dal 1? saranno, molto probabilmente, gli stessi già rodati nelle prime due sfide di campionato. Nel secondo tempo, poi, ci sarà sicuramente spazio per le classiche rotazioni dell’allenatore piacentino e per vedere all’opera alcuni dei nuovi innesti dell’. Di seguito ladiper ...

...Non poteva cominciare meglio il campionato dell', che con due vittorie e zero gol subiti si è presa subito una delle posizioni di vertice in classifica. Domenica a San Siro arriva la...si giocherà domenica 3 settembre alle ore 18.30. COMPARAZIONE QUOTE:SEGNO 1+GOAL 3.35 PIÙ INFO 3.25 PIÙ INFO 3.15 PIÙ INFO 3.25 PIÙ INFO Info in collaborazione ...Di Francesco CLASSIFICA SERIE A:Milan* 9 punti; Napoli,, Verona* 6;, Juventus, Lecce 4; Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa, Sassuolo* 3; Salernitana 2; Bologna, Cagliari, Torino, ...

Inter-Fiorentina, Sanchez va verso la non convocazione: il motivo. E Acerbi… fcinter1908

Continua a non carburare Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina. Il centrocampista marrochino, ex Sampdoria, non è stato convocato da Vincenzo Italiano per il match contro l’Inter. Molto probabilmente la ...pronta a ricevere la Fiorentina nel remake della scorsa finale di Coppa Italia, con l’entusiasmo di un francese che non si nasconde affatto. “Io gioco a calcio per vincere e per questo ho deciso di ...