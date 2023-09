Inter-Fiorentina | Inzaghi cambia un solo giocatore? La probabile formazione

(Di sabato 2 settembre 2023) Simonepotrebbereunnellainiziale in campo per, match valido per la terza giornata di Serie A domenica 3 settembre alle ore 18.30.– Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, ci dovrebbe essere un soltanto cambio da parte del tecnico Simoneper, gara valida per il terzo turno del campionato di Serie A, rispetto all’undici iniziale nerazzurro di Cagliari-. Ilcambio dovrebbe essere a centrocampo, dove Davide Frattesi dovrebbe prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan.(3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 ...

DOMENICA 3 SETTEMBRE 18:30[DAZN] Torino - Genoa[DAZN] 20:45 Empoli - Juventus [DAZN/Sky] Lecce - Salernitana [DAZN]. Comments comments... Aursnes è un mediano che è stato trasformato in terzino In attacco non mancano gli ex 'italiani': da Joao Mario , che ha giocato proprio all', a Di Maria e Cabral (ex) arrivati ...Anche Milenkovic sempre fra titolari nel primo pacchetto di partite della stagione. Italiano studia la formazione e occhio alle sorprese

Sky – Inter-Fiorentina, Sanchez potrebbe non essere convocato: ecco perché fcinter1908

Dopo le due amichevoli di agosto con la Slovenia (pareggio 1-1 a Gradisca D’Isonzo e vittoria 3-0 ad Ajdovscina), la Nazionale Under 17 si appresta a volare in Germania per partecipare al Torneo ...Archiviato il successo in trasferta contro il Cagliari, l'Inter si prepara a tornare a San Siro per sfidare la Fiorentina. Il club nerazzurro, attraverso il solito comunicato ufficiale, rende note le ...