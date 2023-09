Inter | Fabbian è già protagonista | le cifre per riprenderlo

che, durante l'estate, è stato vicino a vestire la maglia dell'Udinese nell'affare Samardzic, poi saltato per frizioni tra l'e gli agenti del centrocampista. "la cronaca della partita" ...... sotto del gol di Luvumbo nel primo tempo va a segno con Zirkzee enella ripresa. In mezzo ... invece, gli uomini di Claudio Ranieri reduci dalla sconfitta interna contro l'(0 - 2) dopo il ...regala la vittoria al Bologna Il Cagliari si presenta a Bologna dopo la sconfitta interna contro l': il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Luvumbo , ...

Luvumbo illude Ranieri, poi c'è solo il Bologna. Cagliari ribaltato al 90' La Gazzetta dello Sport

Fabbian, giocatore del Bologna, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro il Cagliari. Ecco le sue parole Fabbian, giocatore del Bologna, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida ...Primo importantissimo gol in Serie A per Giovanni Fabbian: il centrocampista ex Inter decide il match del Bologna contro il Cagliari con un gol al 95' sfruttando un clamoroso errore del portiere Radun ...