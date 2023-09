Inter | ecco il numero di Pavard VIDEO

Edi convocati di Spalletti per le prime due partite che affronterà da ct della nazionale, ... Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (), ...Credo che tra Napoli, Milan,, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina, da queste otto ... Avendo una partita a settimana ci sono calciatori che giocano meno,che perché non ha giocato ...la rosa del Pescara 2023 - 24: Portieri: Plizzari (classe 2000), Ciocci (2002), Barretta (2005,... Moruzzi (dalla Juventus Next Gen), Manu (dal Matera), Squizzato (dall'), Tunjov (dalla Spal),...

Inter, ecco Pavard: visite mediche prima della firma Corriere dello Sport

Il mercato è terminato ieri alle 20 anche se in queste ore sono stati svelati diversi retroscena su diversi calciatori sfumati alle big, a cominciare dall'Inter. E proprio di questo ha parlato "Tuttos ...La Serie A torna in campo per la terza giornata, in palio punti pesanti prima della pausa per le Nazionali. Ecco le probabili formazioni.