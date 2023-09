Intanto | in Italia…

(Di sabato 2 settembre 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #brandizzo #amarena #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dato più alto d') ci impone di pensare che questo è un problema più complesso delle pur ..., nella stessa settimana a Londra è entrato in vigore l'ampliamento di ULEZ, la Ultra Low ...... apertissimi fra AC Cuneo 1905 Olmo e Pro Dronero nel primo turno della Coppadi Eccellenza: ..., la preparazione al campionato entra nella fase finale: 'Stiamo lavorando per conoscerci ...Auspichiamo una ripresa dei consumi epossiamo garantire che, come sindacato, vigileremo ... tra impiegati e operai, in. Esuberi che avrebbero dovuto riguardare tutti gli stabilimenti ...