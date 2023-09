Insigne | delusione per l’avventura al Toronto | “Pensavamo fosse un campione | invece…”

(Di sabato 2 settembre 2023) Lorenzo, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta delFC. Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società L'articolo

... Prima dell'arrivo di Messi,era il calciatore più pagato della Mls, ma, come sottolinea ancora The Athletic fino ad oggi, la sua carriera a Toronto è stata unadentro e fuori dal ...Stavolta no, prevale la. Perché il Palermo non riesce a vincere una gara giocata a lungo ... Mancuso 5,5), Gomes 5;6 (dal 33 s.t. Saric 6), Brunori 6, Di Mariano 5 (dal 33 s.t. Soleri ...Dopo la cocentedello scorso anno, con la Serie A sfumata proprio sul più bello contro il ... Innesti come quello di Robertoposso far sognare la Favorita e i milioni di supporters ...

I tifosi del Toronto delusi: 'Insigne Pensavamo fosse un campione' AreaNapoli.it

C'è grande delusione per la stagione che sta disputando il Toronto, nel mirino ci sono Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.