Inizia l’avventura di Spalletti sulla panchina dell’Italia | “Cerco la felicità perché ne abbiamo bisogno”

(Di sabato 2 settembre 2023) Coverciano – Solo cinquantasette chilometri separano Certaldo, suo paese Natale, dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove un emozionato Lucianosi appresta are la sua nuova avventura da Commissario Tecnico della Nazionale. Un tragitto breve per un viaggio durato oltre trent’anni, da quando nel 1993 intraprese la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli. Un lungo percorso che lo ha visto valicare anche i confiniper andare a vincere due campionati e altrettante coppe in Russia. Fino all’ultima tappa di Napoli, dove tre mesi fa ha regalato ai tifosi napoletani uno Scudetto che sognavano dai tempi di Diego Armando Maradona. E adesso una nuova sfida attende il tecnico toscano, che questa mattina con il suo staff al completo in compagnia del presidente della FIGC Gabriele Gravina ha incontrato ...