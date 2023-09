(Di sabato 2 settembre 2023) Nell’ultimo anno, l‘ha picchiato duro, condizionando pesantemente i consumi e le scelte delle famiglie italiane, che si sono trovate a fare i conti con spese ineludibili, come quelle legate alla casa, e con rinunce dovute ad aumenti contingenti di alcune categorie di beni. Un esempio lampante? L’impennata deinel periodo estivo (qui l’allarme in primavera). E così l’Unione Nazionale Consumatori torna a parlare di stangata legata alle vacanze, e di un’estate “infuocata” sul fronte dei prezzi, tanto che ha stilato una top ten dei, sia mensile che annua.in vetta alla top ten diIn testa alla top ten dic’è il Trasporto marittimo che, approfittando della voglia degli italiani di raggiungere la meta delle vacanze, prende il largo e in ...

A partire dalla 'Carta dedicata a tè per sostenere il potere di acquisto delle famiglie coinvolte, azzerando di fatto la percezione dell'dei generi alimentari, grazie a un contributo che ...Dopo giugno e luglio, prosegue l'estate infuocata sul fronte dei prezzi. L' Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell'di agosto, resi noti ieri , per stilare leten dei rincari, sia mensile che annua . Il quadro non è positivo, soprattutto per quanto riguarda trasporti e alcuni prodotti alimentari. ...In tale scenario, sulla scia della "stangata d'agosto", l 'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell'di agosto resi noti ieri per stilare leten dei rincari , sia ...

Inflazione, la top ten dei rincari di agosto: dai traghetti ai Caravan QuiFinanza

Chiudono la top ten Autocaravan, caravan e rimorchi che costano il 15,6% in più rispetto alla scorsa estate. L’inflazione corre con gli alimentari L’inflazione ad agosto, in base ai dati pubblicati ...Con il termine stagflazione ci si riferisce ad una situazione economica di stallo (se non addirittura di contrazione) che presenta al contempo un tasso di inflazione piuttosto elevato ...