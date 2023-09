Individuati i cuccioli dell' orsa Amarena Il sindaco vieta di avvicinarli

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI -nella notte, grazie alle segnalazioni di cittadini i due, uccisa con un colpo di fucile la notte di ieri nel piccolo comune marsicano di San Benedetto dei Marsi. I due piccoli plantigradi si trovavano insieme alla mamma fino al momento del suo abbattimento da parte di A.L. di 56 anni, allevatoreo stesso Comune, subito denunciato in stato di libertà. I piccoli erano poi fuggiti spaventati dall'arrivo sul postoe guardie del Parco e veterinari e dal trambusto generale. La zona in cui i duesono statiè un tratto di campagna, tra sterpaglie, non lontano dal luogo in cui si è verificata la morte di. Il, Antonio ...

... istintivo", si difende oggi chi ha sparato, mentre monta l'ondata di indignazione e di pena per quei duefuggiti in cima a un albero per il terrore, poi spariti e oradalle ...La zona in cui i duesono statiè un tratto di campagna, tra sterpaglie, non lontano dal luogo in cui si è verificata la morte di Amarena. Intanto il sindaco del comune di San ...I piccoli sono statiin una zona di campagna Di: Adnkronos Sono stati avvistati idi Amarena, l'orsa uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. I ...

Orsa Amarena, individuati i cuccioli: sono vicini al luogo in cui la mamma è stata uccisa a fucilate TGCOM

Sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l’orsa uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. I piccoli – riferiscono dal Parco Nazionale d’Abruzzo, ...“È stato un atto impulsivo, istintivo”, si difende oggi chi ha sparato, mentre monta l’ondata di indignazione e di pena per quei due cuccioli fuggiti in cima a un albero per il terrore, poi spariti e ...