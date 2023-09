Incidente treno a Brandizzo | il tecnico indagato | “Ho schiantato la vita di cinque persone”

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023) Non si dà pace Antonio Massa, 49 anni, uno dei due indagati per l’ferroviario dinel quale hanno perso laoperai della Sigifer. “Hovite, penso solo a quei ragazzi” ripete, fra le lacrime, l’addetto Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime. Oltre a Massa, nel registro degli indagati è iscritto anche Andrea Girardin Gibin, capocantiere della Sigifer e collega degli operai travolti dal. L’accusa per entrambi è di disastro ferroviario e omicidio plurimo con dolo eventuale. Non si dà pace Antonio Massa, 49 anni, uno dei due indagati per l’ferroviario dinel quale hanno perso laoperai della Sigifer. “Ho ...