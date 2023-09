Incidente ferroviario a Brandizzo Indagati i due superstiti  

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - "Dalle prime indagini sono emerse irregolarità gravi nelle fasi precedenti al disastro, l'evento poteva essere evitato se solo la procedura fosse stata seguita correttamente". Così la procuratrice capo di Ivrea Gabriella Viglione, nella giornata di ieri ha confermato l'iscrizione nel registro deglidi due persone, in relazione all'che è costato la vita a 5 operai, impegnati in alcuni lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano, all'altezza di, nel Torinese. Si tratta dei due sopravvissuti alla strage: l'addetto di Rfi Antonio Massa, residente nel Torinese, e Andrea Girardin Gibin, caposquadra della Sigifer, l'azienda di Borgo Vercelli a cui era stata affidata la manutenzione della linea ferroviaria. La Procura - che nelle prossime ore potrebbe indagate altre persone ...

'Le morti sul lavoro sono una ferita a tutta la società. Una ferita a tutte le istituzioni. Esprimono una carenza di attenzione alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Urlano un appello forte

Firenze, 2 set. - (Adnkronos) - "Un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime dell'incidente ferroviario e lo estenderei a tutte le vittime degli incidenti sul lavoro". Lo dice il presidente