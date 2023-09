Incendi più distruttivi | servono nuove tattiche per domarli

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 settembre 2023) Dalle Hawaii al Canada, il cambiamento climatico sta scatenandoboschivi di proporzioni catastrofiche. Scienziati e esperti stanno cercando soluzioni innovative per affrontare questa emergenza, mettendo in discussione letradizionali. Un nemico implacabile: glisu larga scala Il pianeta sta assistendo a una crescente frequenza diboschivi su vasta scala che mettono in pericolo le vite umane e l’ambiente. Gli esperti affermano che ledi combattimento tradizionali non sono più sufficienti per fronteggiare questa minaccia in evoluzione. Il professor David Bowman, uno dei principali esperti diall’Università della Tasmania, ha dedicato oltre quarant’anni alla ricerca sugli. Secondo Bowman: “I pompieri si trovano ora ...