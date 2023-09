In Serbia niente voti nelle prime settimane per ridurre l’ansia degli studenti dopo la tragica sparatoria a Belgrado

(Di sabato 2 settembre 2023) In seguito alla devastante tragedia verificatasi in una scuola primaria di, il sistema educativo serbo ha intrapreso una mossa audace per garantire la sicurezza emotiva el'ansia. Al fine di offrire un ambiente di apprendimento meno stressante e più solidale, è stata introdotta una politica che esclude l'assegnazione deidell'anno scolastico. L'articolo .

... dove troverà la vincente dell'altra semifinale trae Olanda. La partita Il sestetto ... Parziale terribile di 0 - 8, alle azzurre non funziona più: 5 - 13. La Turchia vince 15 - 6 e va in ...Quando la gente scende in campo contro di noi potenzialmente non hada perdere", ha detto a ... come del resto dovrà essere poche ore dopo per l'altra semifinale trae Paesi Bassi. Le .... Leggi anche Europeo: l'Italia batte la Francia con super Pietrini e vola in semifinale Leggi i commenti Volley: tutte le notizie 1 settembre 2023

Europei Maschili: gli azzurri in gran spolvero, la Serbia nulla può Tuttosport

FIBA World Cup 2023 e l'Italia. Sgombriamo prima di tutto il campo dagli errori di vocabolario sportivo: la partita perfetta esiste nel baseball, non nella pallacanestro dove, è ...Sulla panchina della Turchia siede Daniele Santarelli, plurimedagliato sulla panchina di Conegliano. Alle 20 si incontrato Serbia e Olanda nell’altra semifinale. Le finali sono in programma domenica: ...