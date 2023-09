In arrivo un bonus benzina da 150 euro | a chi spetta

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 settembre 2023) I prezzi alla pompa corrono e il governo si ingegna per venire incontro alle fasce più fragili della popolazione: è allo studio unda 150per i nuclei familiari con un reddito al di sotto dei 25milacarburante 150: l’ipotesi del governo L’idea arriva dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e si lavorerà per inserirla nella prossima legge di Bilancio. Si tratta di un ripiego rispetto a quello che da sempre è l’obiettivo principe del governo, ovvero il taglio delle accise sui carburanti che porterebbe un risparmio per tutti. Ma la coperta è corta e tale strada non è dunque percorribile. La carta carburante da 150sarà cumulabile con un altroin sostegno dei più deboli, ovvero la carta ...