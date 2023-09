In Arabia | Maldive e… Brasile | Mancini e gli altri ct italiani all’estero

... invogliandoli verso vacanze in Iran (+115%) eSaudita (+123%). In termini di numero ... Sia la Repubblica Dominicana che lehanno registrato un calo di attrazione per i viaggiatori ...... Giappone o alleCALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE MANCINI ACCETTA LA CORTE DELL'SAUDITA Dopo l'addio dalla Nazionale azzurra Roberto Mancini è pronto a diventare ufficialmente ct dell'...... chi prima di loro Dalla prestigiosissima nazionale inglese di Capello a chi si è seduto in panchina addirittura in Libano, Giappone o alleMANCINI IN: TUTTI I DETTAGLI MANCINI ...

Non va in Arabia: ha detto no a Mancini | Vuole restare in Italia Il Giornale dello sport

I commissari tecnici del nostro Paese che hanno scelto di allenare altrove: dal 2024 alla lista si aggiungerà Ancelotti ...Riad, 07 ago 18:00 - (Agenzia Nova) - L'Arabia Saudita ha annunciato l'introduzione del visto elettronico istantaneo per i viaggiatori provenienti da Azerbaigian, Albania, Uzbekistan, Sudafrica, ...