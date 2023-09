Imprese | Zanetti | Altavilla | De Molli e Russo | formazione a 4 per lanciare ' Oltre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Cernobbio (Co), 2 set. (Adnkronos) - Javier, Alfredo, Valerio Dee Maria Cristina: una ineditaa 4 che punta a conquistare il successo sui mercati italiani ed internazionali mettendo a disposizione personalità, competenze ed esperienze di eccellenza con l'obiettivo di creare valore per le aziende che intendono investire nello sport. Il nuovo 'dream team' è il motore di, una realtà imprenditoriale che si pone come 'marketing boutique' e mira ad utilizzare lo sport come leva di marketing, uscendo dalla logica delle semplici campagne di marketing. "È stato molto bello, all'inizio dell'anno, quando abbiamo condiviso un desiderio fra noi quattro, che è stato quello di creare qualcosa di buono, che non ci fosse ancora -ricorda Maria Cristina ...