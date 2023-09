Immobile | «Ci tenevamo a vincere Probabilmente non siamo arrivati pronti all’inizio del campionato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo la vittoria sul Napoli allo stadio Diego Armando Maradona per 2-1, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante della Lazio, Ciro. Hai detto ai nuovi che era una vittoria importante, Luis Alberto era commosso. Quanto tenevate a questa vittoria?: «Ciperché abbiamo sofferto queste due settimane,nondel, cipresi le colpe e le responsabilità ma sapevamo che la squadra poteva venirne fuori insieme, venire qui e fare questa partita era quello che volevamo ed avevamo provato, portare via i tre punti ad una squadra così forte ci ha dato sicuramente morale».su Kamada: «Kamada lo avevo di fronte e non ...