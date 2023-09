Aurora Ramazzotti: "Vedere Goffredo papà è un'emozione" La neomamma di Cesare ha postato una serie di foto del compagno con il loro piccolo Cesare: "Non potevo desiderare di meglio. Non vedo ...La loro emozione sarà: che si tratti della prima esperienza o meno, per i nonni l'arrivo di un nipotino è sempre qualcosa di magico . Come dare loro quindi la bella notizia Anche in questo ...La dolcezza che sprigionano il cane e il bambino è, anche se stanno bisticciando. @pietrohouse Respondendo a @joseotavio.gm Não dou conta desses dois humano x dog ##baby #babytiktok ...

Immensa Bebe Vio! Torna a gareggiare e vince la tappa di Coppa del Mondo in Corea Gazzetta del Sud

Bebe Vio è tornata. La campionessa azzurra ha infatti vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan , in Corea del sud: è il quarto oro ...Nel giorno delle dimissioni del bambino dall'ospedale, sulla tutina appare il messaggio: 'Mamma, vuoi sposare papà". E finisce tutto sui social ...