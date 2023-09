Immagini 3D senza bisogno di occhiali su uno schermo da 27 pollici

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Oltre ai nuovi dispositivi gaming, a IFA 2023 Lenovo ha svelato nuove soluzioni tecnologiche per soddisfare le moderne esigenze in continua evoluzione degli utenti in azienda. Un nuovo monitor, software e accessori che non sono progettati solo per potenziare le capacità della forza lavoro da remoto nei moderni contesti di lavoro ibridi, ma anche per affrontare le sfide delle aziende mentre digitalizzano le operazioni tra i dipartimenti. Per i creatori di contenuti professionali che necessitano di una visualizzazione 3D, il nuovo ThinkVision 27 3D è un display da 27visore e compatibile con 2D/3D: offre effetti 3D fluidi e eye-tracking in tempo reale. La precisione della chiarezza del 4K combinata con la doppia precisione del colore professionale del 99% (DCI-P3, Adobe RGB) rende questo monitor uno strumento dedicato ai ...