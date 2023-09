Il VAR 'annulla' Udinese e Frosinone | 0-0 con due rigori e un gol tolti

Il Molde ci crede e all'82' passa in vantaggio con la rete di Berisha : un gol che porterebbe il match ai tempi supplementari ma iltutto per fuorigioco. Al 93' arriva il 2 - 1 dei ...Strizzolo segna il suo secondo gol in campionato, il direttore di gara primapoi valuta alil contatto tra Manconi e Rispoli e convalida la rete. Nel secondo tempo c'è più equilibrio, i ...... il centrocampista francese Adrien Rabiot si trovava in fuorigioc nella precisa traiettoria del pallone, perciò dopo un breve check al, senza pensarci due volte, l'arbitro di Bellola ...

LIVE Serie A Udinese-Frosinone 0-0: il VAR annulla il vantaggio ... TuttoUdinese.it

L'ex Milan Paqueta serve l'assist per il gol partita che consente agli Hammers di vincere a Kenilworth Road ...''Un attimo. Buono. Fammi vedere un'altra prospettiva. Ok. Questa questa. Per me no, check completato''. Questo l'audio Di Bello-Fourneau-Nasca nel finale convulso di Juventus-Bologna, quando il conta ...