Il tifone Saola si abbatte sulla Cina meridionale

L'ultima volta che Hong Kong ha emesso un'allerta T10 è stato nel 2018, quando ilMangkhut si è abbattuto sulla città, distruggendo alberi e scatenando inondazioni e lasciando più di 300 persone feriteIlha attraversato la Cina meridionale dopo aver abbattuto alberi e distrutto finestre a Hong Kong, anche se la megalopoli ha evitato il temuto impatto diretto con una delle tempeste più ...Milioni di persone a Hong Kong, Shenzhen e in altre megalopoli della Cina meridionale si sono chiuse in casa per l'arrivo del super" che rischia di diventare la tempesta più forte a colpire la regione da decenni. Centinaia di voli sono stati cancellati e l'inizio dell'anno scolastico è stato ritardato a Hong Kong con ...

Il tifone Saola si è abbattuto sulla Cina meridionale con violenti venti e piogge che hanno colpito la provincia del Guangdong.E' stato declassato dopo aver superato Hong Kong ma le autorità cinesi hanno avvertito la popolazione di restare in allerta: i forti venti e le violente precipitazioni sono ancora una minaccia ...