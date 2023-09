(Di sabato 2 settembre 2023) Il calciomercato delè stato intenso. La dirigenza ha chiuso anche alcuni prestiti in uscita: quanto ricaverebbe dai

... diventando unomiliardari più longevi della storia. Al Fayed aveva cominciato con un'impresa ... Un successo che gli ha consentito negli anni di costruire unniente male. Stando alla ...Sono passati sette anni e non è stato speso un euro. Il rischio è che ilsparisca presto dalle casse comunali. Parliamo del bando periferie 2016 . Il Campidoglio, ... la messa in sicurezza...Secondo le vostre stime, a fine anno l'ammontare complessivofondi destinati agli incentivi e non utilizzati nel 2022 e 2023 raggiungerà i 588 milioni. Unche, volendo, potrebbe ...

Il tesoretto dei ‘prestiti’: l’incasso del Milan con i possibili riscatti Pianeta Milan

Per il leader di Forza Italia "prima lo Stato esce dalla banca e meglio è". Ma i leghisti Freni e Bagnai lo fermano subito: "La vendita non è ...Ma anche la “Caccia al Tesoro con il metaldetector che ha visto l’entusiastica partecipazione di 66 bambini ai quali sono stati consegnati coppe targhe e gadget della Mc Donalds. 600 circa i “piccoli ...