Il secondoè Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer ... quando è passato il convoglio, trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria verso ...... né sul collo, né in alcun registro di carico, il titolare dell'agenzia è statoper ...in sede di Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica e definito in ultimo nel Tavolodel ...Dunque nel mirino del magistrato il lavoro della Talete e del suo amministratore Salvatore Genovainsieme al direttoreAlessandro Fraschetti, direttore dell'area tecnica Fabio Giorgi ...

Il tecnico indagato per l’incidente di Brandizzo: «Ho schiantato la vita di cinque persone» Corriere della Sera

Antonio Massa, addetto di Rfi, è uno dei due sopravvissuti. Era al telefono con il dirigente quando sul gruppo di operai è piombato il treno ...Sono accusati di disastro con dolo eventuale i due indagati per la strage di operai a Brandizzo, Antonio Massa, tecnico Rfi, e Andrea Girardin Gibin, capo ...