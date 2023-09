Il sistema bancario si sta decimando | senza riforme continuerà questo suicidio collettivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) E’ unmarcio nella fondamenta che ha adottato (e continua a utilizzare, sebbene in una forma meno sfacciata) pratiche commerciali non etiche, quanto talvolta illegittime. E’ unarcaico con un management vecchio e con procedure organizzative che, in certi casi, ricordano il Pliocenico. E’ unpoco efficiente. E’ unche ho vissuto dall’interno per 22 anni e denunciato nei miei libri e articoli (anche sublog). Ma è unfondamentale per lo sviluppo economico del paese. Una necessità per l’economia italiana che, ricordiamolo sempre, per il 92% delle strutture produttive del paese è formata dalle Pmi; realtà che, più delle grandi imprese, hanno bisogno di quello che il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz ha definito, in occasione ...