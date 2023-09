Il riassunto del calciomercato dell’Atalanta | tutte le operazioni concluse in estate

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 settembre 2023)ledall’Atalanta in questa finestra disono ormai nero su bianco: sette acquisti per la prima squadra, tre per l’Under 23 e quasi quaranta uscite. Questo ildei movimenti dei nerazzurri, attivissimi in questa sessione su tre fronti. Innanzitutto per dare a Gian Piero Gasperini il giusto organico per affrontare campionato, Europa League e Coppa Italia. Poi per costruire la rosa della neonata “seconda squadra” e infine piazzare giocatori in esubero o desiderosi di trovare più spazio altrove. Ecco nel dettaglioleIN ENTRATA – PRIMA SQUADRA (Nome – Provenienza – Tipo di trasferimento) ADOPO Michel – Torino – Svincolato BAKKER Mitchel – Bayer 04 ...