Il piano Pd per far saltare la Rai | complotto anti-governo a viale Mazzini

(Di sabato 2 settembre 2023) Ammettiamolo. L'incendio del malcontento non è mai divampato perché, finora, in Rai come in politica, le rivoluzioni non s'accendono mai durante le ferie d'agosto. Ma ora, a uffici riaperti, tornano gli attacchi alla nuova Rai trasformatasi in una buzzatiana Fortezza Bastiani. Nella parte dei tartari (che però arrivano, scalcagnati, ma arrivano), ecco l'Usigrai il leggendario sindacato interno sempre così striato di rossoco. L'Usigrai è agitatissimo. Prima si produce in levate di scudi contro l'ad Roberto Sergio per Fazio e Berlinguer che se ne vanno (di loro sponte, dietro a contratti milionari); poi macina furore per la cacciata di Saviano (assieme a quella di Facci, entrambi violatori di “codice etico”, ma di Facci nessuno parla). Dopo ancora, ecco l'attacco per le nomine «politiche» alle direzioni dei tg, con la Schlein che sostiene il sindacato ...