“Il Pd ha aumentato le spese militari”. Guerini striglia la Schlein “pacifista"

Per far fronte alla situazione verràl'impegno dell'organizzazione nei punti di frontiera,... Per questo il Viminale sta cercando di reperire fondi europei aggiuntivi per coprire le. ...E così un popolo risparmiatore di suo haquesta propensione e oggi è chiaro a tutti:i cinesi non spendono in beni per il futuro (come la casa) ma per l'oggi, per l'ora. Aumentano le...E anche il prezzo delle sue azioni èdi oltre il 60% quest'anno', in linea con un ...società di gestione che si occupano della pulizia e della manutenzione aumentando di conseguenza le...

“Il Pd ha aumentato le spese militari”. Guerini striglia la Schlein ... ilGiornale.it

L'ex ministro della Difesa evidenzia il paradosso della svolta pacifista targata Schlein: “Non capisco perché dovremmo indietreggiare da una linea di cui siamo stati protagonisti” ...Nell’ultimo anno, l‘inflazione ha picchiato duro, condizionando pesantemente i consumi e le scelte delle famiglie italiane, che si sono trovate a fare i conti con spese ineludibili, come quelle legate ...