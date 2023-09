Il Papa a Ulan Bator | guardie d' onore e parata di cavalieri mongoli

Grande cerimonia di accoglienza aBator perFrancesco: membri della guardia d'onore mongola con indosso uniformi colorate e cavalieri in sella con armatura in metallo hanno sfilato vicino al Palazzo di Stato nella capitale ...Bator (AsiaNews) - 'Le nuvole passano, il cielo resta'. Ha scelto un detto localeFrancesco daBator per rilanciare dal cuore dell'Asia il suo messaggio di pace nei primi discorsi ufficiali del suo viaggio in Mongolia. 'Passino le nuvole oscure della guerra - commenta il ...Bator (AsiaNews) - 'Le nuvole passano, il cielo resta'. Ha scelto un detto localeFrancesco daBator per rilanciare dal cuore dell'Asia il suo messaggio di pace nei primi discorsi ufficiali del suo viaggio in Mongolia. 'Passino le nuvole oscure della guerra - commenta il ...

Papa Francesco da Ulan Bator: l'esortazione alla "pax mongolica" RaiNews

