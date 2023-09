Il pagellone del calciomercato 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 settembre 2023) Si è chiusa ufficialmente da poche ore la campagna trasferimenti che ha interessato tutte le 20 squadre di Serie A. Per capire chi si è mosso meglio, ecco : I VOTI ATALANTA 7,5: La cessione remunerativa di Hojlund al Manchester United ha consentito ai bergamaschi di rivoluzionare l’attacco puntando sempre sulla linea verde grazie agli arrivi di Scamacca e De Kataelere, senza dimenticare l’eperienza sulle corsie esterne con Bakker e Kolasinac. Nel completo la squadra ha mantenuto l’intelaiatura della stessa stagione. BOLOGNA 7: Il vero colpo di mercato è stato trattenere il tecnico Thiago Motta che sembrano destinato ad altri lidi. Cosa che non si è potuta fare con Arnautovic, ma comunque sono arrivati elementi in grado di assicurare esperienza(Saalemakers) qualità(Fabbian) reduce da una grande stagione in B con la Reggina. Ancora ingiudicabili gli altri nuovi ...