Il Nottingham Forest è la regina dell'ultimo giorno di mercato | 3 super colpi | battuti Milan e Psg

... dopo essersi aggiudicata il primo trofeo stagionale - battuto il Manchester City nel Community Shield ai calci di rigore - ha collezionato due vittorie (e Crystal Palace ) e un ...Prezioso successo esterno del Tottenham che supera il Burnley e resta in scia dei Citizens, tonfo casalingo per il Chelsea che perde a Stamford Bridge contro il. Finiscono in parità ...Il video dei gol e degli highlights di Chelsea -, match della quarta giornata di Premier League 2023/2024 . Nonostante le spese folle sul mercato, la squadra di Pochettino continua a non convincere ma soprattutto a non vincere. A ...

Clamoroso fiasco del Chelsea: a Stamford Bridge passa il Nottingham Forest. Ora Brighton-Newcastle. Manchester City-Fulham 5-1 Sempre Haaland. Sempre City. La tripletta nella ripresa del norvegese, ...Chelsea - Nottingham Forest 0-1 highlights e gol: sconfitta per la formazione di Pochettino, puniti dal poco cinismo, in gol Elanga al 48'.