Il Milan è un gioiellino che era difficile immaginare subito così brillante Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilha battuto la Roma all’Olimpico per 2-1 grazie al rigore finalizzato da Giroud ed al raddoppio con un capolavoro di Leao. Inutile il gol di Spinazzola nel recupero. Ilè stato nettamente superiore in tutto il corso della partita. Ladello Sport scrive di unche era. “Il laboratorio di Pioli produce punti e novità: tre vittorie in tre partite, una sorprendente varietà di soluzioni tattiche, l’inserimento immediato di tanti acquisti”. “Ild’inizio campionato è insomma un, che era. I giallorossi l’hanno ...