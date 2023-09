Il miglior balsamo barba per rivoluzionare | disciplinare e tenere morbido il tuo beard look

Leggi su gqitalia

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilè il prodotto star che (forse) ancora non usi. Puntualmente il 2 settembre si festeggia in tutto il mondo il WorldDay, ovvero la giornata che celebra ogni, dalle più wild e incolte a quelle curate in ogni millimetro. Sia la tuacorta o lunga, rada o folta, sale e pepe o colorata, liscia o mossa, rendila protagonista dandole un'attenzione in più, oggi come nei restanti 364 giorni dell'anno. Il consiglio del barbiere per scongiurare lasecca: scegliere il“La secchezza dellaè un problema estremamente comune che accompagna gli uomini tutto l’anno: in inverno i principali responsabili sono acqua e phon usati a temperature elevate, affiancati da vento e ...