Il maestro Gasperini domina l'allievo Palladino | doppio Scamacca ed Ederson fanno volare l'Atalanta

- 'Non mi piace fare copia e incolla, è stato unper me, lui è unico nel modo di allenare e gestire la squadra. Mi ha insegnato a vedere il calcio in maniera diversa, è stato un ...... l'allievo contro ila Bergamo. Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 settembre, di seguito ecco le scelte ufficiali die Palladino per la partita di stasera. Le formazioni ufficiali ...... che aveva già creato grattacapi al Napoli campione d'Italia, riesce il colpo dacontro un'... L'undici diaccusa il colpo e i padroni di casa spingono il piede sull'acceleratore ...

Monza, Palladino: "Atalanta corazzata. Gasperini rivoluzionario, per ... TUTTO mercato WEB

Raffaele Palladino interviene nel prepartita a Sky: “L'Atalanta sarà agguerrita, Gasperini non molla dopo un risultato negativo; dobbiamo tenere botta su un piano fisico, sono una corazzata. Lui è un ...Per me è stato un maestro, lui è unico nel modo di allenare ed è stato un rivoluzionario“. Palladino poi ha parlato dell’Atalanta: “Saranno agguerriti, conosco bene l’indole di Gasperini. Abbiamo ...