Il lato oscuro della mia famiglia avrà una seconda stagione?

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilmia2 ci sarà? Scopri i dettagli sul futuroserie thriller tedesca in onda in prima visione su Rai 2. Tvserial.it.

Stasera 2 settembre alle 21:20 su Rai 2 va in onda la terza ed ultima puntata de Ildella mia famiglia , miniserie thriller che in Germania ha battuto i record di ascolti. Al centro della storia ci sono i Klettman travolti da un'inimmaginabile tragedia quando Peter, il ...Ildella mia famiglia è la produzione tedesca attualmente in onda su Rai Due. La serie TV di genere thriller ha registrato un grande successo in Germania. ILDELLA MIA FAMIGLIA,...SERIE TV/TELEFILM Su Rai Due dalle 21.20 Ildella mia famiglia. Mentre si delineano le cause che hanno portato alla morte di Anna, anche Vivi si avvicina alla verità: infatti, il telefono ...

"Il lato oscuro della mia famiglia" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

In prima Tv assoluta su Rai 2 stasera in onda l'ultima puntata della miniserie tedesca "Il lato oscuro della mia famiglia": ecco la trama.L’alpinista scrittore aveva 13 anni quando, 60 anni fa, l’ondata della diga spazzò via 2 mila persone, costringendolo a fuggire insieme a altri sopravvissuti. Ora un romanzo (autobiografico) ripercorr ...