Il gol di Zielinski infiamma il Maradona | la reazione di Osimhen è sorprendente

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 settembre 2023) Il Napoli sotto di un gol riesce a pareggiare con Piotr. La rete scatena ladi Victor. Al 32° minuto di Napoli-Lazio, Piotrha trovato il gol del pareggio dopo la rete di Luis Alberto per i biancocelesti. Il centrocampista polacco, con un preciso tiro da fuori area deviato da Romagnoli, ha battuto Provedel ristabilendo la parità. Molto significativa è stata però ladi Victorsubito dopo la rete: il nigeriano è corso a riprendere il pallone dalla rete per riportarlo rapidamente a centrocampo, incitando i compagni a non perdere tempo e a rimettersi in gioco. Il gesto didimostra la mentalità di un vero leader, desideroso solamente di vincere senza perdersi in festeggiamenti superflui. L’attaccante vuole ...