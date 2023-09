Il fenicottero rosa che blocca il traffico per attraversare la strada

Unha bloccato per un momento il traffico delle auto, compreso un bus di linea, per attraversare la strada davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. E' accaduto questa mattina all'...Del tutto incurante del viavai cittadino, il pennuto ha attraversato la strada facendo attendere numerosi automobilisti Di: Redazione Sardegna Live, foto Vincenzo Carta Unha bloccato per alcuni istanti il traffico delle auto mentre attraversava la strada davanti alla spiaggia del Poetto, a Cagliari. E' accaduto questa mattina all'altezza dell'ospedale ...Unha bloccato per un momento il traffico delle auto, compreso un bus di linea, per attraversare la strada davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. E' accaduto questa mattina, 2 ...

Un f enicottero rosa ha bloccato per un momento il traffico delle auto, compreso un bus di linea, per attraversare la strada davanti alla spiaggia del Poetto a ...Un fenicottero rosa ha bloccato per un momento il traffico delle auto, compreso un bus di linea, per attraversare la strada davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. E' accaduto questa mattina ...