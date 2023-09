(Di sabato 2 settembre 2023) La notizia è che a cinquant’anni suonati non si è ancora stancato. Intrappolato nella parodia del poeta maledetto, nella macchietta dell’artista tormentato, dell’ultimo dandy, “dandy maculato trash... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E si usano frasi come: 'Con il suo talento e la mia testa chissà cosa farei'; oppure: 'Il loroè giocare, mica lavorare'. Non è gioco, è lavoro e, fatto di privazioni e di compromessi, ...Adesso non faccio più il miodi discografico però, già prima, sentivo una cosa e mi ... che va sempre bene: il lavoro batte il talento se il talento non lavora. Sono una vecchia per cui ...... è la storia di Lorenzo, uno spirito che abbraccia la vocazione di sacerdote, ildi ... Un racconto, amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è ...

Il duro mestiere del genio. Ieri Busi e Bene, oggi Morgan e Sgarbi Il Foglio

Un copione che si ripete: lo sbrocco, la sfuriata, gli insulti al pubblico. E poi il pentimento, le scuse, “era una provocazione”. Un modo per dire ai comuni mortali: non ci meritate ...Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì) Il duro mestiere del genio. Ieri Busi e Bene. Oggi Morgan e Sgarbi. Un copione che si ripete: lo sbrocco, la ...