Il cuore è l’unico luogo in cui sentirsi a casa Il libro postumo di Roberto Perrone

(Di sabato 2 settembre 2023) Una sosta forzata. Il contraccolpo di un incontro, che cambia il corso delle cose, ferma tutto, e fa male. Urtica. Spalancando scenari insospettati, rovescia un’intera esistenza. O quantomeno costringe a ripensarla. Eppure sì, quando accade non può che essere provvidenziale. E perciò salvifico. Lena e Patrick sono uguali, ma lontanissimi. Bella e giovane donna italiana, lei, cronista in carriera nel più importante giornale del paese; attempato sacerdote tedesco, lui, anzi di più: vescovo di una diocesi come quella di Mainz. Prigionieri della propria solitudine, entrambi in fuga. Da un passato che non avrebbero voluto diventasse lo stantio presente in cui si trovano imbrigliati. Da una storia che, per diventare destino, ha bisogno di essere accolta, non solo accettata. Altrimenti rimane una dannazione. Per poter rifiatare, insomma, bisogna correre. Lontano da se stessi, al centro di se ...