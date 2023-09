Il ct Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista delle gare di qualificazione all’Europeo

ROMA - In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Lucianohale sue prime convocazioni da ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo commissario tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano),...49 Come si legge sul sito della Figc, in attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Lucianohale sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano),...Lucianohale sue prime convocazioni da ct della Nazionale per le gare di qualificazione agli Europei con Macedonia e Ucraina. Comments comments

Le prime convocazioni del CT Spalletti: 29 calciatori per le gare con ... FIGC

In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario ...(La Gazzetta del Mezzogiorno) In attesa della conferenza di presentazione, in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato la lista delle sue prime convocazioni da commissario ...