(Di sabato 2 settembre 2023) La Russia ha avviato i processi elettorali farsa nelle zone occupate in Ucraina – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – che nemmeno controlla completamente visto che proprio i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"si va versopiù o meno, possibile soluzione alla coreana" "E' uno sviluppo importante, una novità e un gesto di realismo da parte del presidente ucraino", ma siamo "ancora lontani dalle ...... prima della guerra, stava lavorando a un investimento da un miliardo; l'invasione ha... Quello che è certo è che il patron di Starlink ha aiutato parecchio il Paese durante il. La ...Un'opposizione politica 'No, non è che sono in cerca di democrazia, ma vogliono fermare la guerra: se non con un completo ritiro russo dal, almeno con unmagari sullo ...

Il conflitto congelato non esiste. Cosa s’è imparato dai negoziati con Putin e il calcolo amaro di Kyiv Il Foglio

Il sabotaggio russo, la vita sotto occupazione e il sacrificio ucraino. Lo sforzo che serve oggi per ribaltare il piagnisteo sulla controffensiva lenta e inconcludente ...