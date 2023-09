(Di sabato 2 settembre 2023) Saranno 23 i protagonisti dell’ottava edizione de Ilche a partire dal prossimo 24 settembre vivranno l’esperienza del 2001. Oltre Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, conosciamo meglio anche tutti gli altri. Alessia Berchicchi “Per tutti è “Klessa”, appassionata di K-Drama e dal look inconfondibile che la rende decisamente alternativa rispetto alle sue concittadine: non segue la massa Alessia Berchicci, che ha 14 anni e arriva da Montesarchio (BN) con tutta la sua originalità e il suo animo artistico. Ama cantare, rappa in coreano, suona il piano, ha una vera e propria passione per il disegno, fa la cosplayer, ma nel suo futuro si vede giudice, impegnata a lottare per i diritti delle donne”. Anita Pia Costanzo “Ha solo 14 anni, ma ha già la determinazione di un’adulta: Anita Pia, per tutti semplicemente Anita, arriva da Succivo (CE), dove frequenta ...

Saranno in tutto 23 i nuovi allievi che comporranno lade Il8 , in onda su Rai2 dal prossimo 24 settembre in prima serata. Tra poche settimane, dunque, inizierà ufficialmente il nuovo viaggio con i giovani protagonisti alle prese con ...Ma Arianna,1975 (due anni più di Giorgia), è militante (nel vero senso della parola, non in ... Ma mai un posto in prima fila, mai un. Per molti anni precaria nella Regione Lazio, ha ...... sedicenne di Bassano del Grappa, ha lasciato la scuola due volte a causa della sua difficoltà a stare seduto per lungo tempo tra le quattro pareti della. Spera che l'esperienza allo ...

Il Collegio 8, classe completa: chi sono i nuovi collegiali Biccy

Il Collegio 8: chi sono i 23 allievi ufficiali, fuori la figlia di un'ex Vippona che si era sottoposta ai provini.Carmelina Iannoni e Aurora Costantini, due nomi non proprio sconosciuti al mondo dello showbitz, faranno parte del nuovo cast de Il Collegio